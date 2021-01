Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Nauki i Edukacji o testach przesiewowych dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało kolejne wyniki testów przesiewowych wśród nauczycieli. Akcja była prowadzona razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Badania trwały od 11 do 15 stycznia. Wymazy pobrano od blisko 134 tys. osób., z czego wyniki otrzymało ponad 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa miało 2 422 osób, co stanowi 2 proc. wszystkich wyników badań.

Koronawirus w Polsce. Badania przesiewowe nauczycieli

Wcześniej kuratoria i wojewódzkie sanepidy zbierały informacje o zapotrzebowaniu na testy. Z kolei Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania, otrzymał odpowiednie skierowanie. Testy można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. W akcji pomagali Terytorialsi.

Powrót dzieci do szkoły w poniedziałek. Nieznany termin szczepienia na COVID nauczycieli

Testy przesiewowe poprzedziły powrót do szkoły dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie do szkolnych ław wrócą od poniedziałku po tym, jak skończą się ferie zimowe 2021. Powrót do nauki stacjonarnej będzie miał miejsce w ścisłym reżimie sanitarnym. Nauczyciele szczepionkę na COVID mają otrzymać w "I" grupie. Zapisy rozpoczęły się 15 stycznia, na razie nie są znane terminy szczepień. Na razie pierwszeństwo w tym etapie mają seniorzy.