Powrót do szkół. Kiedy będą szczepieni nauczyciele? Broniarz rozwiewa wątpliwości

Władze jednak nie zamykają się do końca na taką możliwość. Warunkiem, aby nauczycieli uprzywilejować w kolejce do szczepień jest duża liczba dostępnych szczepionek i sprawnie przeprowadzona akcja szczepienia emerytów. Jest jednak wielce wątpliwym, żeby nauczycielom udało się dołączyć do szczepionych 75 czy 70 latków. Co więcej, pytany o konkretny termin szczepień dla nauczycieli, Broniarz przyznał, że nawet kwiecień wydaje mu się terminem mało realnym. - Mam wątpliwości, biorąc pod uwagę, że emerytów jest ponad 2,5 miliona - gorzko komentował nauczyciel.