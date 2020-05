Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: testy, testy, więcej testów

Szef resortu zdrowia przyznał, że czeka na wyniki po majówce. - Chcielibyśmy, żeby testów było jak najwięcej. Mamy możliwość robienia 25 tys. testów, mamy 100 laboratoriów zarejestrowanych. Zachęcamy do testowania. Testy, testy, więcej testów - dodał. Powiedział, że apelował w tej sprawie do placówek.

- Mieliśmy do czynienia z ostrym szczytem w Hiszpanii, we Włoszech. We wszystkich modelach, im szybszy jest szczyt, tym jest więcej chorych. Im bardziej jest ta krzywa wypłaszczona, tym później szczyt nastąpi, ale zachorowań jest znacznie mniej - mówił Szumowski.