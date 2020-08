Koronawirus w Polsce. Kolejne 900 przypadków. Ekspert komentuje

O komentarz poprosiliśmy wirusologa, dr Tomasza Dzieciątkowskiego. - Zakażeń jak widać jest dziś prawie tyle, co wczoraj. To pokazuje, że nie mamy żadnego spadku zachorowań - mówi nam z zaniepokojeniem wirusolog.

Koronawirus w Polsce. Tysiąc zakażeń?

Pytany, czy ta liczba będzie się teraz utrzymywać, odpowiada: - Może niestety tak być. A od 1 września może zacząć rosnąć, kiedy dzieci wrócą do szkół.

Wirusolog wyraził nadzieję, że nie dojdziemy do tysiąca dziennych zakażeń koronawirusem. - Choć o tym przekonamy się po 1 wrzesnia - stwierdził dr Dzieciątkowski.

Koronawirus. Dystans i maseczki

Co może teraz pomóc? Wirusolog wskazuje: - Pomoże to, co pomaga zawsze. Przestrzeganie dystansu społecznego, noszenie maseczek - podsumowuje wirusolog.