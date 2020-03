Koronawirus w Polsce. Były rzecznik episkopatu tłumaczy, dlaczego KEP się nie zebrała

- Jeśli ktoś kaszle, jest chory - niech nie przychodzi do kościoła. To jest w zaleceniach - przypomina były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Józef Kloch. Duchowny był także pytany, dlaczego nie odbyło się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Józef Kloch był gościem programu "Popołudniowa rozmowa" w RMF FM. Prowadzący pytał go, dlaczego polski Kościół nie rezygnuje z odprawiania mszy, tak jak ma to miejsce we Włoszech.