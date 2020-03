Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o zamykaniu granic: działania przedwczesne

- W naszym przekonaniu to są działania jeszcze przedwczesne - tak o zamykaniu granic i przyśpieszonych wyborach parlamentarnych mówił szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że premier apeluje, by wszyscy ponad podziałami politycznymi włączyli się do walki z koronawirusem.

Szef KPRM Michał Dworczyk (PAP)

W czwartek odbyła narad w KPRM z przedstawicielami klubów parlamentarnych Po spotkaniu szef Kancelarii wziął udział w briefingu prasowym.

– Pan premier przekazał bieżącą informację. Też rozmawialiśmy o planach. Padło sporo postulatów ze strony klubów parlamentarnych, ze strony opozycji, włącznie z postulatem zamykania granic i przesunięcia daty wyborów. W naszym przekonaniu to są działania jeszcze przedwczesne. Premier apeluje, żebyśmy wszyscy ponad podziałami politycznymi włączyli się do walki z koronawirusem – mówił Dworczyk.

– W związku z tym, że wirus już jest w Polsce obecny, już nie są to tylko przypadki sprowadzone do Polski, tylko już mamy zakażenia na terenie kraju, to zmieniony zostaje system prowadzenia testów. Teraz testom będą poddawane wszystkie osoby, które również zostały skierowane na kwarantannę – dodał Michał Dworczyk. Podkreślił, że przypadki złamania kwarantanny będą karane surowymi karami finansowymi

Odniósł się również do rozporządzenia ministra zdrowia, które pozwala na ograniczenie poruszania się po kraju. Jak zaznaczył, na ten moment nie ma takiej potrzeby.

Na spotkaniu był obecny kandydat w wyborach prezydenckich 2020 Krzysztof Bosak, który po naradzie oświadczył, że formacja wydała pozytywną opinię w sprawie zamknięcia granic Polski.

W Polsce stwierdzono 49 przypadków zarażenia koronawirusem. 48 osób jest hospitalizowanych, jedna osoba zmarła. To 57-letnia pacjentka z Poznania.