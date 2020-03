Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o pierwszej ofierze wirusa. To 57-letnia kobieta

Koronawirus w Polsce. Nie żyje 57-letnia pacjentka. Sprawę komentuje minister Łukasz Szumowski. - Rodzina kobiety jest pod opieką. Nie ma zagrożenia dla ich zdrowia - przekazał minister zdrowia.

- To pokazuje powagę sytuacji. Pokazuje, że zagrożenie nie jest hipotetyczne. To jest poważna infekcja dla osób, które są słabsze - dodał.

- Wczoraj WHO ogłosiło stan pandemii. Zostanie dziś wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - poinformował Szumowski. Co to oznacza? Szef resortu zdrowia przekazał, że "minister zdrowia może ograniczyć specyficzny sposób poruszania lub obrót niektórych produktów oraz może wprowadzić zakaz organizowania widowisk i zgromadzeń".