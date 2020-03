- Rozważamy skoszarowanie górników, dojdzie do niego, jeżeli poziom zagrożenia będzie mógł doprowadzić do sparaliżowania kopalni - mówi wiceminister aktywów państwowych, Adam Gawęda. Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa dodał też, że skoszarowanie może trwać nawet do trzech tygodni.

Do skoszarowania dojdzie Adam Gawęda był gościem w Radiu 90. Polityk pytany był o działania na rzecz górnictwa w czasie epidemii koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Adam Gawęda: "Rozważamy skoszarowanie górników"

- Rozważamy skoszarowanie górników", dojdzie do niego, jeżeli poziom zagrożenia będzie mógł doprowadzić do sparaliżowania kopalni - powiedział Gawęda. Dodał jednak, że do skoszarowania dojdzie, kiedy poziom zagrożenia będzie na tyle wysoki, że może doprowadzić do sparaliżowania danej kopalni.

Jak zaznaczył, skoszarowana zostanie ta część pracowników, która odpowiada za systemy wentylacyjne i wyciągów szybowych. Nie obejmie to osób pracujących w produkcji.

Zobacz też: Padło pytanie o testy. Profesor: "kompletna ruina służby zdrowia"

Koronawirus w Polsce. Górnicy na postojowym w domu... i w kopalniach

Minister Gawęda dodał również, że rozważana jest możliwość, by górnik był w domu lub kopalni na tzw. okresie postojowym. Spółki węglowe od kilku dni poszukują łóżek polowych i materacy.

- Tutaj będą scenariusze realizowane tak, aby iść w kierunku oczekiwań ludzi, pracowników górników. Ale tam, gdzie to będzie potrzebne, skorzystamy z miejsc, które są dzisiaj do zagospodarowania, a które bezpośrednio przylegają do kopalń - tłumaczył Adam Gawęda.

Jak zaznaczył, miejsca dla górników będą tak przygotowane, by czuli się bezpiecznie. Dodał też, że rząd chce, by takie oczekiwanie nie trwało zbyt długo.

Decyzję o skoszarowaniu danej kopalni będą podejmowali ich dyrektorzy i prezesi. Gawęda pytany o to, czy do skoszarowania części kopalń może dojść już w poniedziałek, odpowiedział, że rząd zobowiązał do takich decyzji dyrektorów przy akceptacji zarządów spółek. - W każdym przypadku będzie to na wniosek dyrektora - zaznaczył Gawęda.

Źródło: Radio90