Koronawirus. Pierwsza "czerwona strefa" na Mazowszu - powiat lipski. Wołomin i Otwock na liście ostrzegawczej

Co wydarzyło się w powiecie lipskim, że trafił do "czerwonej strefy"? Pojawiły się tam dwa nowe, powiązane ze sobą ogniska zakażeń. Chodzi o Dom Pomocy Społecznej i szpital w Lipsku.

Sanepid o nowych ogniskach poinformował w poniedziałek - 17 sierpnia. Do tej pory potwierdzono w Domu Pomocy Społecznej 79 przypadków zakażenia koronawirusem. Chorych na COVID-19 jest 21 pracowników (w tym dyrektorka) oraz 58 ze 104 mieszkańców.

Już wiadomo, że oba te ogniska są ze sobą powiązane. - Lipsko jest małą miejscowością, Dom Pomocy Społecznej i szpital są największymi pracodawcami. Wygląda to tak, że prawie wszystkie pielęgniarki naszego szpitala, które dostały pozytywne wyniki, mają mężów, którzy pracują w domu pomocy - tłumaczy portalowi echodnia.pl Maria Chmielnicka, dyrektorka szpitala. - Kiedy pierwsza z nich poprosiła o badanie, ponieważ czuła się źle, przeprowadziłam diagnozę epidemiologiczną i szybko udało się wychwycić pozostałe osoby, które, jak się okazało, też są zakażone - dodała.

"Czerwona strefa" na Mazowszu. Mieszkańców czekają obostrzenia

Od piątku mieszkańcy powiatu lipskiego będą musieli dostosować się do pewnych obostrzeń. Obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne będą mogły odbywać się w grupie do 50 osób. W lokalach gastronomicznych będzie obowiązywać zasada zakrywania ust i nosa, a na 4 metrach kwadratowych przebywać będzie mogła maksymalnie jedna osoba. W miejscach kultu religijnego obowiązywać będzie limit – jedna osoba na 4 mkw. i do 150 osób na zewnątrz.