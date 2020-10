Koronawirus. Jerzy Owsiak przeciwny zabieraniu łóżek oddziałom psychiatrii dziecięcej

Do fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło pismo, w którym Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie pyta czy może przekazać zakupione przez WOŚP łóżka do innego szpitala na rzecz walki z COVID-19 . Chodzi o łóżka, którymi fundacja Jerzego Owsiaka zasiliła tamtejszy oddział psychiatrii dziecięcej.

Koronawirus. Sprzeciw Owsiaka

W odpowiedzi na pismo Jerzy Owsiak opublikował na Facebooku wpis, w którym stanowczo sprzeciwia się takim praktykom. Przypomniał też, że już wcześniej wojewoda mazowiecki poprosił WOŚP o możliwość wykorzystania łóżek z oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wolskim do walki z koronawirusem. Wówczas fundacja przystała na prośbę Urzędu Wojewódzkiego.

"Kiedy wojewoda mazowiecki przekształcił 34 geriatryczne łóżka Szpitala Wolskiego w Warszawie na walkę z COVID-19, to z ogromnym żalem, ale staraliśmy się zrozumieć tę wyjątkową decyzję. Myśleliśmy, że to jednorazowe zdarzenie w obliczu rosnących potrzeb walki z pandemią" - napisał Owsiak.

Tym razem szef WOŚP nie wyraził zgody na takie działanie. Owsiak podkreślił, że stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest fatalny i nic nie uzasadnia dalszego jej osłabiania. "Dzisiaj otrzymaliśmy prośbę ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie czy oddział ten może na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie. Wysłaliśmy odpowiedź, że kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie. W totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Fundacja WOŚP zakupiła kilka miesięcy temu 798 łóżek dla 34 oddziałów w Polsce. Uczyniliśmy pierwszy krok, aby tej zapaści spróbować przeciwdziałać." - przypomniał.

Owsiak dodał również, że obawia się o przyszłe losy sprzętu zakupionego przez WOŚP w konkretnych celach. "Proszę więc podejmować odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku walki z pandemią odpowiednio planować zakupy sprzętu medycznego. Wszystkie łóżka są produkcji polskiej i można je kupić w polskich fabrykach. Tak jak obawiamy się, że jedyny oddział geriatryczny w Warszawie długo nie wróci do swojego pierwotnego działania tak wyjmowanie łóżek z oddziałów wyposażonych przez Orkiestrę nigdy już nie wrócą na swoje miejsce" - napisał.

Koronawirus. Reakcja opozycji.

Na wtorkowej konferencji prasowej stanowisko Owsiaka poprała przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Marta Golbik. - To pokazuje w jaki sposób rząd może próbować walczyć z pandemią. Już mamy do czynienia z zabieraniem łóżek tych najbardziej potrzebujących, łóżek przeznaczonych na psychiatrię dzieci i młodzieży - powiedziała posłanka KO. - Nie może być tak, że rząd walczy z covid-19 kosztem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - dodała.

Goblik podkreśliła jednak, że odpowiedzialność za obecne problemy w walce z pandemią ponosi zarówno rząd, jak i opozycja. - Były wakacje, były dwa miesiące, kiedy mogliśmy - my opozycja, ale przede wszystkim rządzący wraz z opozycją przygotować ustawy, projekty rozporządzeń i przygotować się do tej bardzo groźnej fali walki z covidem. To się nie stało, dziś na chybcika rząd podejmuje decyzje, aby ratować życie innych - oceniła.