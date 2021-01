Koronawirus. Jak długo utrzymuje się odporność?

Koronawirus. Nowe badania dotyczące odporności

Autorzy badania, którego wyniki opublikowano ostatnio na łamach "Science Immunology", odkryli nową zależność. Dowiedziono, że wspomniane limfocyty B pamięci, które posiadają zdolność rozpoznawania SARS-CoV-2, pozostają obecne u ozdrowieńców przez co najmniej 8 miesięcy.

Badanie prowadzone przez ośrodki naukowe w Australii pod kierunkiem prof. Menno van Zelma z Monash University potwierdziło także znaną już tezę, że liczba przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 zaczyna spadać ok. 20 dnia po ustąpieniu objawów choroby. Nie oznacza to jednak, że ozdrowieńcy w ogóle nie posiadają odporności.

Poziom odporności zależy od liczby limfocytów B pamięci, a ta wzrasta aż do 150 dnia po przebyciu zakażenia i utrzymuje się co najmniej do 242 dni. - Te wyniki są istotne, ponieważ wskazują definitywnie, że pacjenci zakażeni wirusem wywołującym COVID-19 faktycznie zachowują odporność na wirusa i chorobę - ocenił prof. van Zelm.