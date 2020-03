Koronawirus. Hiszpania. Dramatyczne statystyki Ministerstwa Zdrowia z ostatniej doby

Hiszpania zarejestrowała 655 ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin - informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez agencję Reuters. To kolejna tragiczna doba na Półwyspie Iberyjskim. Dzień wcześniej zmarło ponad 700 osób. W środę Hiszpania przegoniła w liczbie zgonów Chiny i odnotowała więcej zgonów w ciągu jednego dnia niż Włochy. Z powodu epidemii w tym kraju śmierć poniosło już ponad 4 tysiące osób.

Koronawirus. Hiszpania. 4 tys. zgonów, 65 tys. zakażonych

Wzrasta również liczba zakażonych. W porównaniu do poprzedniego dnia zanotowano ponad 8,5 tys. przypadków. Ogółem daje to ponad 56 tysięcy zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. Tempo wzrostu nieznacznie spadło. Hiszpańskie władze mają nadzieję, że obecny tydzień będzie szczytem, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się epidemii w kraju, ale nic na to nie wskazuje - podaje cnn.com.