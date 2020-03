Koronawirus na świecie. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus: Restrykcje nie ugaszą pandemii

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas przemówienia w Genewie zauważył, że wiele krajów wprowadziło bezprecedensowe środki, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ponosząc przy tym spore koszty. Zdaniem szefa Światowej Organizacji Zdrowia złagodzenie tych ograniczeń zależy od tego, co zrobią kraje, bo środki same w sobie nie zgaszą epidemii. Działania określił mianem "kupowania czasu i zmniejszania presji na opiece zdrowotnej".