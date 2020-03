Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda o ograniczeniach. "Wiem, że to uciążliwe, sam to odczuwam"

Duda odniósł się także do wprowadzonych we wtorek zaostrzonych norm sanitarno-epidemiologicznych. - Wiem, że to jest uciążliwe. Sam to odczuwam. Statystyki pokazują, że nasze, radykalne z pozoru działania, przynoszą efekt, chociażby w porównaniu do innych państw zachodnich. Proszę, aby stosować się do tych restrykcji i zasad, bo możemy nie być zakażeni, a infekować innych. Dziękuję wszystkim za dyscyplinę - skomentował prezydent.