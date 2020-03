Koronawirus. Prezydenci Duda i Xi Jinping rozmawiali na temat pandemii

"Prezydenci uzgodnili, że władze ChRL będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony osobistej, materiałów, maszyn i sprzętu medycznego potrzebnych do zwalczania epidemii" - głosi komunikat.

"Prezydent Duda podkreślił, że Polska jest gotowa do pomagania w niesieniu pomocy, w tym przekazywaniu dostaw z Chin dla państw naszego regionu" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Wyjaśniono również, że we wtorek wyleci z Warszawy do Pekinu samolot specjalny po wyposażenie medyczne przekazane przez stronę chińską.