Koronawirus groźniejszy? Wielka Brytania alarmuje ws. szczepień czworonogów

Koronawirus, co już udowodnił, może przenosić się na zwierzęta hodowlane i domowe. Wirus SARS-CoV-2 wykryto już u psa, ale także na fermach norek.

Koronawirus. Wielka Brytania alarmuje. Konieczne szczepienie zwierząt?

Na łamach czasopisma naukowego "Virulence" zespół badaczy z Earlham Institute w Norwich w Wielkiej Brytanii oraz University of Minnesota w USA tłumaczy, że zaszczepienie zwierząt może być jedynym sposobem na to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.