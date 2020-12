Niemcy. Koronawirus u psa i kota

Niemcy. Większość przypadków zakażonych zwierząt to koty

Na całym świecie potwierdzono do tej pory około 70 przypadków infekcji SARS-CoV-2 u zwierząt domowych. Dwie trzecie z nich to koty, jedna trzecia – psy. Potwierdzono także infekcje u dużych kotów z ogrodów zoologicznych m.in. w RPA. Kto ma fretki jako zwierzęta domowe, powinien wiedzieć, że i one mogą zarazić się koronawirusem.