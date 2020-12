Wstrząsające nagrania z fermy norek. Przemysł futrzarski reaguje na materiał WP

Obraz szarpania norek za ogony, uderzanie nimi z impetem o betonowe podłoże i klatki, wrzucanie zwierząt do komory gazowej - te nagrania udało się uchwycić kamerze Fundacji Viva! podczas śledztwa przeprowadzonego na jednej z pabianickich ferm. Reporter WP Klaudiusz Michalec udał się na miejsce , aby skonfrontować się z jej właścicielem. Jak pokazaliśmy jednak na nagraniach, mężczyzna sam był świadkiem zachowania swoich pracowników i wówczas nie wiedział w tym nic złego.

Naukowcy oraz eksperci, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska, nie mają złudzeń - "ta ferma to obóz koncentracyjny dla zwierząt". - Gdyby coś takiego było na przykład w placówce badawczej, to wszyscy naukowcy byliby aresztowani - oznajmiła dr Joanna Bagniewska.

Teraz na materiał reportera WP zareagował Związek Polski Przemysł Futrzarski, który z całą stanowczością potępia upubliczniony przez nas proceder. Jednak to niejedyny ruch ze strony związku.

Wstrząsające nagrania z fermy norek. "To jest obóz koncentracyjny dla zwierząt"

"Przedstawiciele sektora produkcji zwierząt futerkowych skierowali do prokuratury wniosek o niezwłoczne przeprowadzenie przez właściwe organy ścigania szczegółowych czynności sprawdzających na wskazanej farmie, celem kompleksowego zweryfikowania przez niezależne służby, czy na fermie zwierząt futerkowych, której dotyczy materiał, dochodzi lub kiedykolwiek dochodziło do niezgodnych z prawem praktyk znęcania się nad zwierzętami" - przekazano w oświadczeniu do redakcji.