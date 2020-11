Koronawirus. Mutacja na fermach norek w Danii. Lewica chce kontroli w Polsce

- Po tych alarmujących informacjach z Danii polski rząd powinien zbadać sytuację u nas i podać do publicznej informacji, czy mamy do czynienia z podobnymi przypadkami na polskich fermach - uważa poseł Adrian Zandberg z Lewicy. - Gdyby tak było, trzeba podjąć adekwatne działania. Bądźmy mądrzy przed szkodą. To może być kolejne zagrożenie dla zdrowia publicznego - dodał.

- Zwróciliśmy się do ministra Grzegorza Pudy, aby pilnie się tą sprawą zajął, żeby zadbał o koordynację działań Ministerstwa Rolnictwa, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej. Trzeba sprawdzić, czy z podobnymi przypadkami jak w Jutlandii Północnej mamy do czynienia także w Polsce. W tej sprawie nie można czekać - stwierdził poseł Zandberg.

- Mamy potwierdzone informacje o transmisji międzygatunkowej między ludźmi a norkami. Sytuacja jest zła, bo warunki w tym przemyśle są barbarzyńskie. Tysiące zwierząt stłoczone obok siebie na fermie to jak laboratorium do hodowli wirusa - ocenił poseł. Dodał, że "jeżeli kolejne odzwierzęce szczepy wirusa rozniosą się wśród ludzi, to może to cofnąć o wiele miesięcy prace nad produkcją szczepionki”.