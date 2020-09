Koronawirus. Grecja. Rekordowa liczba nowych przypadków zakażenia

Władze Grecji poinformowały w czwartek o 372 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost w tym kraju od początku epidemii.

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w Grecji zwiększyła się o 372 przypadki i wzrosła do 12 452. To największy dobowy przyrost zachorowań w tym kraju od początku pandemii. Poprzedni dzienny rekord odnotowano trzy tygodnie temu, kiedy potwierdzono 293 przypadki - podaje agencja Xinhua. Do 297 osób wzrósł bilans ofiar COVID-19. W ciągu ostatniej doby zmarły 4 osoby. 49 osób znajduje się na oddziale intensywnej terapii, o 3 więcej niż 24 godz. temu.

Koronawirus. Grecja. Najwyższy przyrost zachorowań od początku pandemii

114 spośród nowych przypadków to zakażenia powiązane z zakładem przetwórstwa spożywczego na północy Grecji. 133 przypadki odnotowano w aglomeracji Aten. Co najmniej 35 przypadków koronawirusa potwierdzono w przeludnionym obozie migrantów Moria, który znajduje się na wyspie Lesbos. W środę doszło tam do pożaru, przez co tysiące migrantów pozostało bez dachu nad głową.

Rekordowa liczba przypadków koronawirusa w Grecji ma miejsce tuż przed otwarciem szkół w tym kraju. Greckie władze wykluczyły jednak, że dojdzie do lockdownu na terenie całego państwa, jak to miało miejsce na wiosnę. Wzrost liczby zakażeń w ostatnich tygodniach skłonił greckie władze do stopniowego wprowadzania kolejnych ograniczeń w szczycie sezonu turystycznego. Restrykcje będą miały lokalny charakter.

Źródło: PAP/Reuters/Xinhua