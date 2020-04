Koronawirus. Francja. Wstrzymane prace nad odbudową Notre-Dame. Zabrzmi dzwon Emmanuel

Wielki dzwon Emmanuel zabrzmi w środę o godz. 20 z wieży katedry Notre-Dame. Wszystko po to, aby upamiętnić rocznicę wybuchu pożaru, który 15 kwietnia 2019 r. pochłonął iglicę i dach świątyni. Stanie się to również na znak odporności budynku. Od momentu, kiedy ogień zniszczył część Notre-Dame, dzwon zabrzmiał tylko raz - podaje agencja Reuters. Emmanuel rozbrzmiewa wyłącznie na specjalne okazje takie jak Wielkanoc czy ważne wydarzenia w historii Francji i świata.

Mimo sytuacji prezydent Francji powtórzył swoją obietnicę, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. - To symbol odporności naszego ludu, jego zdolności do pokonywania trudności i powrotu do zdrowia - powiedział Emmanuel Macron. Generał Jean-Louis Georgelin odpowiedzialny za odbudowę świątyni potwierdził te słowa, choć zaznaczył, że "nie wszystko będzie skończone". - Musimy zakasać rękawy i wziąć się do pracy - powiedział.