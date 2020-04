Koronawirus. Dramatyczna liczba ofiar. Zmarłych wciąż przybywa

Koronawirus. Wzrosła liczba ofiar

Koronawirus. Coraz więcej wyleczonych z choroby

Niewiele lepiej jest we Włoszech i Hiszpanii. Tam zakażonych koronawirusem jest 147 tys. (Włochy) i 157 tys. (Hiszpania). Ponad 100 tys. zakażonych jest także we Francji i w Niemczech.

To co cieszy to liczba osób, które zwalczyły wirusa. Łącznie jest ich blisko 370 tysięcy na całym globie. Najwięcej wyleczonych przypadków zakażenia mają Chiny. To 77 tysięcy ludzi. Drugie miejsce, i to cieszy, zajmuje Hiszpania z liczbą 55 tysięcy zdrowych osób. 52 tysiące wyleczonych jest także w Niemczech.