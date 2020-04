Koronawirus w Polsce. Rusza przełomowa terapia. Ważny apel do 300 polskich ozdrowieńców

- Osocze z krwi osób wyleczonych z covid-19 zawiera przeciwciała, które potrafią wiązać się z wirusem i dezaktywować go. Chcemy wykorzystać tę nową terapię w walce z epidemią koronawirusa. Od 14 kwietnia będziemy gotowi do pobierania krwi od osób wyleczonych i podawania jej osobom chorym - mówi WP prof. Piotr Marek Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i dyrektor centrum krwiodawstwa w Białymstoku.

Koronawirus w Polsce. Apel do 300 wyleczonych

Jednocześnie zawraca się z apelem do ponad 300 wyleczonych polskich pacjentów, aby zgodzili się oddać swoją krew. Będzie można to zrobić w regionalnych centrach krwiodawstwa, co ważne po telefonicznym uzgodnieniu wizyty. Dawcy muszą być "całkowicie wyleczeni".