Koronawirus w Polsce. Jest lek, który pomoże zakażonym. To produkt polskiej firmy

"Polska firma farmaceutyczna Adamed Pharma, zabezpieczyła zapas produktu na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Produkt będzie dystrybuowany do pacjentów zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia" - czytamy w oświadczeniu firmy Adamed.

Koronawirus w Polsce. Arechin lekiem na COVID-19

Arechin zawiera fosforan chlorochininy, to substancja, która była dotąd stosowana w leczeniu i profilaktyce malarii oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Chińscy naukowcy mieli przeprowadzić badania kliniczne nad jego skutecznością podczas epidemii wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2. Okazało się, że chlorochinina przynosi pozytywny efekt leczniczy przy zapaleniu płuc związanym z COVID-19. Pacjenci wykazywali szybszy spadek gorączki i wymagali krótszego czasu do wyzdrowienia w porównaniu do grup leczonych innymi terapiami.