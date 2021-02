Hans Kluge, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę udzielił w czwartek wypowiedzi w której stwierdził, że koronawirus wciąż ma przewagę nad ludzkością. Kluge ocenił, że skuteczne szczepionki wcale nie oznaczają końca pandemii.

Koronawirus. Dyrektor WHO na Europę nie ma dobrych wiadomości

Dr Hans Kluge oceniał obecną sytuację epidemiczną na świecie podczas spotkania z Europejskim Komitetem Regionów. Dyrektor europejskiej części WHO mówił, że choć szczepionki są promykiem nadziei w walce z pandemią, to przed światem wciąż jeszcze wiele ważnych wyzwań.

Koronawirus wciąż ma nad nami przewagę

Przedstawiciel WHO podkreślił, że rozpoczęcie procesu szczepień jest olbrzymim sukcesem. - 37 państw w regionie rozpoczęło szczepienia, podawane są miliony dawek skutecznych, bezpiecznych szczepionek. W mniej niż rok po pojawieniu się zupełnie nowego wirusa te szczepionki są dostępne - mówił.

Naukowiec dodał jednak, że mimo szczepień wciąż bardzo duże obawy budzi pojawienie się kolejnych mutacji koronawirusa. - W tej chwili w regionie paneuropejskim 37 państw zgłosiło niebezpieczne mutacje wirusa np. tego wariantu, który był zidentyfikowany w RPA. To nie jest nowy wirus, nie przyniesie nowej pandemii, nie zmieni tego, jak mamy zwalczać pandemię, ale jest to bolesne przypomnienie tego, że wirus cały czas ma nad nami przewagę. To jest po prostu ewolucja wirusa, który stara się przetrwać - powiedział.

Kluge dodał również, że z uwagi na pojawiające się mutacje SARS-CoV-2 należy się spodziewać, że nawet osoby zaszczepione mogą zostać ponownie zakażone.

Leszek Balczerowicz o przyszłości PiS: Jarosław Kaczyński ma w PiS władzę dyktatorską

Koronawirus. Równy dostęp do szczepionki

Szef europejskiej gildii WHO mówił również o konieczności wprowadzania regulacji, które zapewnią wszystkim krajom równy dostęp do szczepionek. - Produkcja szczepionki i program szczepień potrwają. Tutaj kluczowe jest, żeby zachować się solidarnie. (…) to jest zasada moralna, ale także pragmatyczna. Nikt pojedynczo nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni - stwierdził.

- Żadne z państw, żaden region nie powinien mieć dostępu większego niż potrzebuje, podczas gdy inne kraje nie mają go w ogóle, albo mają bardzo mały. Dlatego instrument COVAX jest bardzo ważny, dlatego zwracam się do obywateli Europy z prośbą o cierpliwość i zrozumienie - apelował dr Hans Kluge, mówiąc o systemie który ma zapewnić wszystkim krajom świata równy dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19.