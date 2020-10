Koronawirus. Burza w wielkopolskim sanepidzie. Odwołano dyrektor. "Nie chciała tego przyjąć do wiadomości"

- Dla mnie to jest ruch niezrozumiały, nie potrafię go racjonalnie wytłumaczyć. Lidia Kwinto pracowała w stacji 17 lat, z których 5 była jej szefową. To był czas, kiedy ja byłem wojewódzkim inspektorem i nigdy nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń, to była jedna z lepszych stacji powiatowych - powiedział w rozmowie z RMF FM były wojewódzki inspektor sanitarny w Wielkopolsce Andrzej Trybusz.