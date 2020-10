Koronawirus. Fikcyjna kwarantanna. Służby mają problem z izolowaniem zakażonych

W miniony czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o 4280 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce . To kolejny dobowy rekord, który odnotowano w ostatnim czasie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier mówił, że jeżeli "nie wprowadzimy zdecydowanych działań, co trzy dni czeka nas podwojenie liczby zakażeń". - Mamy do wyboru albo zamknięcie ruchu, albo wprowadzenie obostrzeń - zaznaczył Morawiecki.

Koronawirus w Polsce i tysiące przypadków. Michał Kobosko o "medycznym stanie wyjątkowym"

Koronawirus. Sanepid nie kontaktuje się z chorymi na koronawirusa.

"O dodatnim wyniku testu u jednej osoby wiemy od wtorku, ale sanepid zamknął przedszkole dopiero w czwartek. W środę dyrektorka 34 razy dzwoniła na telefon interwencyjny przeznaczony dla oświaty, ale było zajęte. Dostaliśmy tylko ozonator do sali" - napisała w mediach społecznościowych wychowawczyni z warszawskiego przedszkola cytowana przez "Rzeczpospolitą".

Okazuje się, że podobnych sytuacji są setki. W ciągu ostatnich kilku dni dziennik dotarł do kilkunastu osób, które po kontakcie z zakażoną osobą nie mogły dodzwonić się do sanepidu, albo zupełnie nadaremnie czekały na odzew z jego strony. Mimo że część z nich doczekała się wykonania testu, to inni po dziesięciu dniach domowej izolacji sami uznali, że są już zdrowi. Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że izolacja zakażonych jest fikcją.