Koronawirus. Brazylia musiała uaktualnić liczbę zgonów na stronie. Zmusił ją Sąd

W sobotę 6 czerwca ministerstwo zdrowia Brazylii przestało publikować aktualne informacje na temat pandemii koronawirusa. Nie podało liczby zgonów i nowych przypadków zachorowań. To wywołało falę krytyki, ale nie tylko. Sprawą zajął się Sąd Najwyższy.

Koronawirus w Brazylii. Sąd nakazał opublikować aktualne informacje

Brazylia zmaga się z pandemią koronawirusa. Skala zachorowań i zgonów w wyniku COVID-19 jest ogromna. Jak podaje BBC, w Brazylii odnotowano ponad 700 tys. zakażeń, ale z powodu niewystarczających testów uważa się, że liczba ta jest znacznie wyższa. Do tej pory na COVID-19 zmarło ponad 37 tys. osób

Sprawa trafiła do sądu. W efekcie sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes nakazał resortowi zdrowia Brazylii "w pełni przywrócić” publikację danych na temat koronawirusa i COVID-19. Według Sądu, leży to w interesie zdrowia publicznego. Ministerstwo zdrowia zostało zobligowane do codziennego ujawnianie dany