Koreańczycy są oburzeni autem od Putina. Woleliby jedzenie

"Ludzie tacy jak my są tak biedni, że ledwo znajdują trawę do żucia. Mimo to musimy jakoś zarabiać na życie. W przeciwnym razie będziemy musieli żebrać na ulicach aż przewrócimy się i umrzemy. Dla ludzi takich jak my, lepiej jest nie słyszeć, że [red. Kim] otrzymał samochód w prezencie, bo to tylko sprawia, że jesteśmy bardziej neurotyczni" - przekazało anonimowe źródło Daily NK cytując słowa kolejnego z mieszkańców Chongjin.