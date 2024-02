Korea Północna ukarała winnych. Jabłek na urodziny Kim Dzong Ila było za mało

Informator przekazał, że urzędnicy byli wściekli, gdy okazało się, że z powodu złego przechowywania nie dostarczą dostatecznej ilości jabłek na święto ku czci ojca północnokoreańskiego przywódcy. "Incydent został szczegółowo zgłoszony do Komitetu Centralnego, co skłoniło Komitet Partii Prowincji Północnego Hwanghae do podjęcia działań dyscyplinarnych przeciwko kierownikom (lokalnego) biura kontroli jakości" - powiedziało źródło.