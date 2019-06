Kontrowersyjna wypowiedź prof. Moniki Płatek. Jest odpowiedź polityków PiS

Znana karnistka, prof. Monika Płatek stwierdziła, że nowelizacja Kodeksu karnego najbardziej uderzy w wyborców PiS. - Bo to oni głównie zapełniają więzienia - dodała. Jej wypowiedź wywołała burzę w sieci. "Panika i frustracja niektórym odbiera rozum i pamięć" - skomentowała wypowiedź prof. Płatek była rzeczniczka rządu, europosłanka Beata Mazurek.

"Tylko liczby i fakty temu przeczą, ale co to za problem dla profesora? Od lat obserwuje dyżurnych specjalistów od więziennictwa, którzy opowiadają takie androny" - napisał na swoim profilu były wiceminister sprawiedliwości, europoseł Patryk Jaki.

Prof. Monika Płatek była w środę gościem Konrada Piaseckiego w TVN 24. Mówiła o swoich zastrzeżeniach wobec trybu uchwalenia przez parlament i zapisów znowelizowanego Kodeksu karnego. - To nie jest szybkie tempo prac, ponieważ przeczytanie samych opinii na ten temat zajmuje więcej niż dwa dni. Jeżeli chcemy to zrobić ze zrozumieniem, to musimy się nad tym jeszcze bardziej pochylić i to oznacza, że wszyscy posłowie PiS, PSL, Kukiz’15 nie rozumiejąc, za czym głosują, godzą się, żeby odebrać Polkom i Polakom bezpieczeństwo, zaprzeczyć podstawowym zasadom, które mówią, że nie można surowiej karać niż to było wcześniej przewidziane, jeżeli czyn został popełniony wcześniej - mówiła prof. Płatek.