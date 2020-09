Kontrole NFZ w szpitalach. Pacjenci mają problemy z dodzwonieniem się do przychodni

Problemem niemożliwości dodzwonienia się do poszczególnych szpitali w Polsce zajmuje się na co dzień blisko 300 oddelegowanych do tego specjalnie osób, pracujących w NFZ. Urzędnicy twierdzą, że liczba nieprawidłowości w placówkach medycznych stale rośnie, a pacjenci w wielu miejscach w kraju nie mogą dodzwonić się do przychodni.