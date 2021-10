Koniec świata już się wydarzył. Nadszedł dokładnie 92 lata temu

24 października (nazwanym później "Czarnym czwartkiem") wybuchła panika, tego dnia sprzedano niespełna 13 mln akcji. Bankierzy i firmy inwestycyjne zaczęły skupować taniejące akcje, co w piątek pozwoliło ustabilizować rynek. Na krótko. Znane instytucje na czele z Morgan Bank, Chase National Bank i National City Bank of New York, kupując akcje, chciały przywrócić zaufanie do giełdy. Zamiast tego pogłębiły kryzys. Inwestorzy uznali, że banki wpadły w panikę i dlatego musiały interweniować. Spanikowani rzucili się do sprzedaży swoich aktywów.