Niebezpieczna pogoda nadciąga nad USA. Zagrożone 70 mln ludzi

Ekstremalna pogoda w USA. Możliwe powodzie

Zdaniem synoptyków bardzo możliwe, że w niektórych obszarach może dojść również do powodzi. Szczególnie narażeni są na to mieszkańcy od stanu Massachusetts do New Jersey. W związku z tym do wtorkowego popołudnia obowiązują w zagrożonych regionach obowiązują alerty przed powodziami.