Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił kobietę. Wcześniej broń wypaliła dwukrotnie

Niebezpieczne incydenty z udziałem broni palnej miały miejsce przy pracy nad filmem "Rust" jeszcze zanim Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę kamery. Jak podał "The New York Times", wcześniej co najmniej dwukrotnie w niekontrolowany sposób wypaliła broń używana na planie. Znany jest już zarzut, jaki prawdopodobnie usłyszy amerykański aktor.