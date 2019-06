Kongres pokrzyżuje szyki "Fortu Trump"? Organizacje upominają się o praworządność

Donald Trump i Andrzej Duda ogłoszą w Waszyngtonie zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Ale to nie kończy sprawy. Utrudnić wszystko może jeszcze Kongres, gdzie organizacje pozarządowe lobbują przeciw "nagradzaniu" rządu mającego problemy z praworządnością.

Przejawem tego drugiego podejścia był poniedziałkowy artykuł Melissy Hooper we wpływowym "Foreign Policy". Hooper, szefowa organizacji pozarządowej Human Rights First, jest jedną z osób lobbujących w Waszyngtonie za twardszą postawą wobec "demokratycznego regresu" w naszym regionie. Według Hooper, zgoda na tzw. "Fort Trump" byłaby nagrodą i "zielonym światłem dla dalszych nadużyć" rządu PiS.

Kongres przeszkodą dla Fortu?

Dlatego Hooper wzywa Kongres do działania. Choć to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i do niego należą decyzje wojskowe, to Kongres też ma tu swoją rolę. Przede wszystkim to on bowiem decyduje o wydawaniu pieniędzy. Teoretycznie mógłby więc nie przeznaczyć żadnych pieniędzy na dodatkowe wojska w Polsce. Tak daleko raczej się nie posunie; szef komisji ds. sił zbrojnych Adam Smith publicznie poparł pomysł zwiększenia liczby wojsk na wschodniej flance NATO.