Koncert Disturbed w Polsce. Zespół upamiętnił Pawła Adamowicza

Zespół Disturbed zagrał koncert w Polsce. Ich piosenka "Sound of Silence" stała się hymnem po śmierci Pawła Adamowicza. Muzycy upamiętnili zamordowanego prezydenta Gdańska podczas występu.

14 stycznia 2019 odbył się marsz milczenia w Gdańsku po śmierci Pawła Adamowicza. Mieszkańcy pożegnali się ze swoim prezydentem słuchając utworu "The Sound of Silence" zespołu Disturbed. Na długi czas ta piosenka wpisała się w pamięć jako hymn tragicznych wydarzeń ze stycznia.

"To była przejmująca chwila. Taka, której się nie zapomina. Po prostu. Długi Targ pogrążony w ciszy i rozdzierający głos Davida Draimana z Disturbed. Utwór odtworzono "z taśmy", choć w tłumie ludzi zebranych w sercu Gdańska dało się słyszeć głosy, że to musiało dziać się na żywo. Tak ogromne zrobiło to wrażenie. Można było być twardym, gdy Aleksandra Dulkiewicz czytała wspomnienie o Pawle Adamowiczu. I wtedy, gdy przedstawiciele różnych grup wyznaniowych modlili się za zmarłego prezydenta. Ale przy "Sound of Silence" wszyscy wymiękli" - czytamy we wspomnieniu dziennikarki WP, Magdaleny Drozdek, która była wówczas na Długim Targu w Gdańsku.