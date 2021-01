Komorowski o powrocie Tuska do Polski. "Byłoby szkoda"

- On pewnie będzie kalkulował, patrząc na sondaże. Jest sporo młodszy ode mnie - niewątpliwie myśli o kontynuowaniu kariery. To będą albo instytucje europejskie czy międzynarodowe, albo powrót na scenę polską - dodał.

Komorowski o Platformie Obywatelskiej

_-_ Ja już nie jestem członkiem Platformy od 2010 roku. W dalszym ciągu przyglądam się temu środowisku, trzymam kciuki za to środowisko. Trochę się niepokoję, aczkolwiek w moim długim dosyć życiu politycznym też był taki moment, że odchodziłem od mojej partii, z którą byłem związany - przyznał, nawiązując do rozstania z Unią Wolności i założenia Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Bronisław Komorowski jest przekonany, że Platforma Obywatelska, ruch Szymona Hołowni, Lewica i PSL razem będą miały większość w przyszłym parlamencie i to one będą tworzyły rząd, a nie Prawo i Sprawiedliwość.

_-_ W moim przekonaniu jedyna możliwa sytuacja, która by stworzyła jakiegoś lidera opozycji, to jest lider zbiorowy. To efekt ewentualnego - według mnie bardzo potrzebnego - porozumienia między siłami politycznymi, które wchodzą do parlamentu - stwierdził Komorowski.