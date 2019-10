Komisja Europejska skarży polski rząd. Naciskają na TSUE

Skarga Komisji Europejskiej na polski rząd. Chodzi nowy system dyscyplinarny wobec polskich sędziów. Komisarze chcą, by TSUE zajął się skargą w trybie przyspieszonym.

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną - przekazały organy prasowe KE. Skarga na Polskę trafiła do Luksemburga z zastrzeżeniem, by rozpatrzyć ją w trybie przyspieszonym.