Kolejni migranci trafili z Niemiec do Polski. Jest nagranie

Straż Graniczna potwierdziła kolejny przypadek przywiezienia przez niemiecką policję do Polski grupy migrantów. Grupa cudzoziemców miała nielegalnie wjechać do Niemiec, posiadając zaświadczenia o tożsamości wydane w Polsce. Do incydentu miało dojść 9 czerwca, czyli jeszcze przed rozmową premiera Tuska z kanclerzem Scholzem na ten temat.