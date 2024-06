"Scholz powiedział Tuskowi, że zajmie się sprawą". MSWiA zapowiada kolejne rozmowy

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przekazał, że rozmowa komendanta SG z niemieckim odpowiednikiem się odbyła i była dobra. - Mamy podobny ogląd sprawy. A mianowicie, że to działanie policjantów niemieckich było poza procedurami. Z całą pewnością nie zastosowali się oni do przepisów dotyczących readmisji (procedury odsyłania migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granice, do państwa, z którego przybyli) - powiedział wiceszef MSWiA w Onecie.