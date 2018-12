Kolęda 2018. Księża zdziwieni reakcjami Polaków: Nie ma efektu filmu "Kler"

Datki i koperty w normie. Kłopotliwych sytuacji brak. Parafianie nie zatrzaskują drzwi, nie odmawiają wizyty duszpasterskiej - mówią Wirtualnej Polsce księża, którzy już wyruszyli na kolędę do swoich parafian.

- Spodziewałem się trudnych spotkań i rozmów, ale po pierwszych dniach kolędy nie widzę, aby ktokolwiek z wiernych reagował negatywnymi emocjami na wizytę - mówi ks. Michał z parafii pd Parafia Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach. Duchowny przyznaje, że po głośnej premierze filmu "Kler" i lawinie ataków na Kościół spodziewał się mniej przychylnego nastawienia do odwiedzin niż zazwyczaj. - Liczba odmów przyjęcia wizyty po kolędzie jest taka sama jak w ubiegłym roku. Ci, którzy otwierają drzwi to osoby znane mi i zżyte z parafią. A jeśli ktoś będzie pytał o "Kler"? Cóż, powiem, że ma człowieka bez grzechu - opowiada ksiądz.

Jak wygląda kolęda 2018? Duże miasto, 25 wizyt dziennie

W niektórych parafiach wizyty duszpasterskie po kolędzie ruszyły jeszcze w listopadzie. Przeciętny duchowny odwiedza nawet 25 domów dziennie. Wizyty rozkładają nawet przez 3 miesiące. Tak jest w dużych miastach, gdzie brakuje księży. - W Warszawie wiele osób wyjeżdża do rodziny poza stolicą, dlatego od Bożego Narodzenia do nowego roku nie ma wizyt po kolędzie. Potem odwiedziny trwają nawet do połowy lutego - opowiada ks. Grzegorz Walkiewicz, dyrektor diecezjalnego Radia Warszawa. Co roku pomaga podczas kolędy w dzielnicy Saska Kępa. Zauważa, że w domach młodych warszawiaków często brakuje krzyża, kropidła czy odświętnego obrusa. - Najważniejsze jest duchowy wymiar spotkania, rozmowa i wspólna modlitwa. Nie zbieram żadnych danych statystycznych - dodaje.