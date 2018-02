Kobieta była więziona w domu w Wielkopolsce. Akcja służb

Wielkopolska policja uwolniła młodą kobietę przetrzymywaną przez byłego partnera w domu koło Gołańczy w woj. wielkopolskim. Mężczyznę zatrzymano - grozi mu kara nawet pięciu lat więzienia.

Mężczyzna zatrzymał kobietę, kiedy szła drogą i kazał jej wsiąść do samochodu. Zanim zabrał porwanej telefon, udało się jej wysłać alarmującego SMS-a do koleżanki. To ona nas zawiadomiła policję