Kłopotliwe pytanie zagranicznego dziennikarza do Dudy. Odpowiedź była krótka

W trakcie konferencji prasowej po przemówieniu Andrzeja Dudy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polski prezydent zmierzył się z pytaniami dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło Donalda Trumpa.

Rozmowy dotyczyły m.in. broni nuklearnej, głównie w kontekście Iranu i Korei Północnej, a także sytuacji Syrii i Ukrainy. Po objęciu niestałego członkostwa w ONZ, dla Polski była to pierwsza okazja do zabrania głosu na szczeblu głowy państwa.

- Panie prezydencie, ostatnio pozytywnie odniósł się pan do prezydenta Trumpa, jak pan powiedział, "bitwy z fake news". Nie znam polskiego, nie wiem czy pan się do tego odniósł do tej pory. Co ma pan na myśli mówiąc o "bitwie z fake news"? Bo, jak pan wie, prezydent Trump określa tym mianem uznane amerykańskie media. Czy mógłby pan wytłumaczyć te komentarze? - poprosił dziennikarz.