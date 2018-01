Prezydent Andrzej Duda: sprawy świata prowadzą często ludzie, którzy nie są dżentelmenami

Nie tylko agresja, ale także wszelkie próby budowania agresywnych zdolności, powinny być zawsze traktowane jako naruszenie międzynarodowych norm, ponieważ, w ostatecznym rozrachunku, prowadzą one do erozji szlachetnej idei pokojowego współistnienia państw - stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas otwartej debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Czwartkową otwartą debatę wysokiego szczebla w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, poświęconą kwestii nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia zorganizował Kazachstan, który obecnie sprawuje prezydencję w Radzie. Dla Polski, po objęciu niestałego członkostwa w tym organie, była to pierwsza okazja do zabrania głosu na szczeblu głowy państwa.

- Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia i rozbrojenie, pomimo rozbudowanej i utrwalonej architektury prawno-traktatowej, to nadal projekt niedokończony. Centralną część tej architektury, a więc Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej można uznać za połowiczny sukces - ocenił prezydent. Wymienił trzy problemy sprawiające, że jest to projekt niedokończony. Po pierwsze, jak mówił Duda, nie ma wymogu, aby dany kraj przystąpił do tego układu, a kraje, które do niego dołączają, mają potencjalnie łatwe wyjście: mogą się z niego wycofać z zachowaniem zaledwie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Po drugie, jak zaznaczył, w ramach Układu nie ma reżimu sankcji, które chroniłyby przed jego naruszeniami. Po trzecie, dodał, chociaż Układ pozwala sygnatariuszom realizować strategię jądrową do celów pokojowych, procedura kontroli opiera się na dobrowolnej współpracy i wzajemnym zaufaniu.