Klient warsztatu nie chciał zapłacić. Uciekając potrącił mechanika

Do niecodziennego przestępstwa doszło w Koszalinie. Niezadowolony klient warsztatu samochodowego pokłócił się z mechanikiem i mocno go poturbował.

Klient nie chciał zapłacić za naprawę. Mechanik postanowił, że zabierze mu kluczyki od samochodu. W tym momencie kierowca ruszył i przycisnął mechanika samochodem do ściany i przeciągnął go jeszcze kilka metrów po tej ścianie. Dalej wlókł go jeszcze autem kilka metrów i uciekł.