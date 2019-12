Zaginiona 17-latka. Może być w niebezpieczeństwie

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Płocku, prowadzi poszukiwania za zaginioną Aleksandrą Cisowską.

Zaginiona to Ola Cisowska z Płocka. Zniknęła 13 grudnia. 17-latka wyszła rano z domu do szkoły i do tej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną.