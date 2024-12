Meloni ogłosiła decyzję. Morawiecki wskazany na nowego szefa EKR

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. European Conservatives and Reformists Party, ECR Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej m.in. PiS, Bracia Włosi Meloni, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna coraz Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską jest amerykańska Partia Republikańska.