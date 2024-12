Zastąpi Giorgię Meloni? Morawiecki: "Tak się może zdarzyć"

Włoski dziennik "Il Giornale" podał, że Mateusz Morawiecki ma od stycznia kierować międzynarodówką EKR . To formacja, do której w europarlamencie należy PiS. Tym samym były premier ma zastąpić na tym stanowisku premier Włoch Giorgię Meloni.

Gazeta przypomniała, że nie jest tajemnicą, iż Meloni zamierzała opuścić stanowisko szefowej EKR, a Morawiecki znajdował się na czele listy kandydatów do sukcesji.

- Jeśli chodzi o partię Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, to tak się może rzeczywiście zdarzyć . Ale poczekajmy jeszcze jakiś czas, bo żadne formalności nie zostały postanowione, podpisane - powiedział Mateusz Morawiecki w Poranka Radiu Wnet, pytany czy od nowego roku zostanie szefem europejskiego ugrupowania.

W wywiadzie dla "Il Giornale" niecałe dwa miesiące temu Morawiecki oznajmił, że jest gotowy, "by przewodzić konserwatystom".

Włoska gazeta podkreśla, że PiS szuka silnego stronnika w nowej administracji USA, co będzie wykorzystywane przez tę partię w polityce wewnętrznej do przeciwstawiania się Donaldowi Tuskowi.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. European Conservatives and Reformists Party, ECR Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej m.in. PiS, Bracia Włosi Meloni, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna coraz Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska - przypomina Polska Agencja Prasowa.