Stowarzyszenie Gawryluk płaci doradcy Morawieckiego. Zawarli umowę

Stowarzyszenie Lepsza Polska to organizacja mająca na celu m.in. "budowanie społeczeństwa obywatelskiego". Na jej czele stoi Dorota Gawryluk. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce - instytucja może być elementem budowania struktur przed startem dziennikarki w wyborach prezydenckich. Na razie jednak Gawryluk zaprzecza, że zamierza wystartować.

W czasach, gdy Mateusz Morawiecki został premierem, Fill dostał stanowisko dyrektora strategii i komunikacji internetowej KPRM. Po trzech miesiącach przeszedł do PFR.

"GW" przypomina, że nazwisko Filla pojawia się często w mailach Michała Dworczyka , które zostały wykradzione i opublikowane przez niezidentyfikowanych hakerów. Wynika z nich, że Fill regularnie doradzał Morawieckiemu niezależnie od tego, co robił w życiu zawodowym.

W lutym pojawiła się informacja, że dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk przygotowuje się do startu w wyborach prezydenckich, a jej program w telewizji "Lepsza Polska" to platforma do promocji jej kandydatury.